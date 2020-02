Pese al tiempo que Castillo estará fuera de las cancha, Herrera dejó claro que no buscarán un refuerzo y esperarán al delantero chileno, además de que tiene un plantel basto para cubrir la baja. Nicolás es una apuesta importante mía y del club, afortunadamente Federico Viñas levantó la mano y Henry Martín tiene mi confianza , sostuvo.

Indicó que ni siquiera considerará a Roger Martínez, quien se encuentra en negociaciones para fichar con el Inter de Miami, de la MLS. Hay una oferta por el jugador y no estamos pensando en él, si el lunes me dicen que no salió, no sé a que acuerdo llegará con la directiva .

Herrera completó su equipo en esta semana con el fichaje del argentino Santiago Cáseres, de 21 años a de edad y quien llega procedente del Villarreal, donde tuvo poca actividad. El mediocampista se suma a las contrataciones de Leonardo Suárez (23 años) y Sebastián Cáceres (20 años).

El timonel aseveró que el América ya no hace contrataciones rimbombante no porque no tengamos dinero , sino porque ahora prefieren buscar a jóvenes con mucho talento y que aporten al plantel.