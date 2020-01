Q

uien se conforme únicamente con la superficie, disfrutará sin duda de Chicago, la estupenda comedia musical escrita por Bob Fosse, quien también creó la coreografía y se encargó de la dirección, apoyándose en la música de John Kander y el libretista Fred Ebb. Sucederá así porque Chicago tiene todos los ingredientes para hacer de ella lo que se espera de una comedia musical –llamadas ahora más sencillamente musical o el musical – o sea, música pegajosa, despreocupada, gran boato, estupenda coreografía, vistosos bailables, enorme colorido y despliegue de luces, lujo, alegría, en fin, todo aquello que hace de su presentación algo espectacular y muy fácil de digerir. El argumento puede ser insustancial o así lo vuelve la forma en que está presentado, porque se trata de entretener y divertir, y de ninguna manera causar preocupación.

Esto es precisamente lo que sucede en Chicago que, si se ve a mayor profundidad, pone al descubierto todo un sistema judicial sumamente permeable y unos medios de comunicación masiva capaces de trastocar toda realidad y convertir a un criminal cualquiera en un héroe. En este caso, a dos asesinas en heroínas. Que sean culpables o no, que el sistema sea corrupto o maleable, que abogados mercenarios sean capaces hacer ver lo que no existe, etcétera, eso no es cuestión de Chicago, el musical. Su tarea es ser el gran espectáculo y, hay que admitirlo, la cumple a cabalidad.

Basada en hechos reales, la historia de Chicago es por demás interesante, ya que arranca de la cobertura periodística que la reportera Maurine Dallas Watkins hizo de los casos de Beulah Annan y Belva Gaertner, a quienes se acusaba de homicidio y resultaron inocentes, pese a las pruebas en su contra.