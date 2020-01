D

Al regresar de una rumbosa fiesta en Caracas, conoció Conchita a Gene Tunney, quien, según lo dejó consignado, la dejó espantada al saberlo campeón mundial de boxeo de todos los pesos. Tenía la nariz y las orejas intactas y su cara no era de quien fuese capaz de romper una quijada. Se ven caras… y si no, que lo diga él, que nunca creyó que fuese torera.

“Y de toros, me pregunto yo, ¿qué pasó? Pues no lo sé. La plaza era bonita, parecía un teatro y alegre. Corté algunas orejas, mas algo aconteció que me dio la sensación de frío; no conseguí encontrarme en aquel ambiente. Siempre albergué la esperanza de regresar un día a Caracas y vencer la impresión que me llevé y que seguramente el público también sintió. Mas el destino no lo ha querido…”

“Santa Fe de Bogotá no en vano fue, durante tres siglos, la capital del virreinato español. La vieja capital, ayudada quizá por la barrera geográfica que la separa del mundo, conserva aún la sobriedad y el encanto de las cosas antiguas. Sus calles y sus casas, algo sombrías, parecen soñar con tiempos pasados y su gente, reflejo al fin y al cabo del ambiente en que viven, denotan el gusto por la vida interior; leen mucho, hablan correctamente, escriben con arte y tienen –cosa hoy algo rara– preocupación por la cultura general.

“La vieja ciudad colonial se encuentra sobre una meseta muy alta, inmensa, llana y verde. Su clima es frío y saludable y su paisaje, atravesado por arroyos y canales por frondosos árboles sombrosos, es bellísimo. De la riqueza de este valle se dio bien cuenta el cura conquistador Juan de Castellanos, al quedar por él conquistado y así le cantó entonces:

‘‘¡Tierra buena! ¡Tierra buena! / ¡Tierra que pone fin a nuestra pena! / ¡Tierra de oro, tierra bastecida, / Tierra para hacer perpetua casa.’

“La verde llanura de la sabana, debido a su extraordinaria fertilidad, pertenece a muchísimas haciendas, cuyas casas, amables y serenas, la adornan hasta perderse de vista en sus propias abundantes dehesas. En los anchos pasillos y verandas de estas casas, la vida familiar se desarrolla con toda sencillez y fueron muchas las veces que gocé en ellas, de tardes y noches de amena charla. Vivíamos entonces en La Conchita, la graciosa hacienda de Miguel Ribón, y visitábamos a menudo, los ranchos cercanos, como el hermano Potrero Grande, de Bernardo y María Teresa Herrera y la vieja hacienda Quito, de los Sanz Santamaría. También las ganaderías de reses bravas de Mondoñedo y de Vistahermosa nos proporcionaron horas deliciosas en buena compañía.