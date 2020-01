E

n conferencia matutina del 8 de agosto 2019, el presidente López Obrador señaló que impulsa la educación: no faltarán recursos para las universidades pero habrá que transparentar su manejo . Y el diputado Alfonso Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto, observó que respecto a las pensiones universitarias procedía un acuerdo de largo plazo con los trabajadores para encontrar soluciones que no afecten sus derechos ( La Jornada, 28/09/19).

Además, AMLO aseguró que durante su administración no se elevaría la edad de retiro y denunció que líderes sindicales petroleros, como algunos electricistas de la CFE, para mantener privilegios, pusieron sobre la mesa afectar la edad pensionaria de sus representados . Lamentablemente, la SEP-4T opera justo en sentido inverso.

Como en el neoliberalismo, al caracterizar el déficit de las universidades mezclando sin discriminación las opacas gestiones de sus autoridades con los derechos laborales, la SEP-4T vía el subsecretario Luciano Concheiro, se compromete a saldar un faltante de 550 millones de pesos necesarios para salarios y prestaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH). A cambio, exige, la universidad y sindicatos deben cumplir con un nuevo esquema de jubilaciones y eliminar prerrogativas . Es claro que confunde derechos laborales con el saneamiento financiero universitario que sólo corresponde a sus autoridades.

Así, para apoyar a la UMSNH, impone a sus sindicatos que modifiquen los regímenes pensionarios exigiéndoles que en nuevas contrataciones la edad jubilatoria sea 60 años biológicos y 30 de tiempo efectivo laborado y, para quienes aún no llegan a 25 años de servicio, que su retiro ocurra a los 50-53 años de edad, luego de laborar un mínimo de 25 años requeridos.

Mientras el sindicato académico fue forzado a ceder frente a la solicitud , aún se negocia con el de administrativos. Se les pide que reformen el régimen, argumentando que no afectará porque no es retroactivo para quienes ya alcanzaron tiempo y edad de jubilación, aunque parecen no percatarse del cambio en las reglas para los jóvenes, cuyas nuevas contrataciones tendrán edades de retiro superiores, contradiciendo los dichos de López Obrador.