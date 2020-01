El cuento de hadas que sigue es tan edulcorado que se vería excesivo en una realización de Frank Capra. Resulta que Mr. Rogers no es otra cosa que un santo seglar que irradia una bonhomía tan edificante que transforma a la familia Vogel. El hogar disfuncional del periodista se vuelve un remanso de amor y paz al reconciliarse con su padre agónico, y aceptar cuidar a su bebé para que su esposa pueda volver a trabajar. A la vez, Vogel consigue un artículo de portada en la revista Esquire, elogiado por todos. (El artículo en cuestión fue la base de inspiración de la película, aunque el verdadero nombre de su autor es Tom Junod.)

Con el ánimo por los suelos, el periodista se dispone a entrevistar a Rogers, sólo para descubrir que el conductor no está interpretando a un personaje sabio y bonachón. Es exactamente igual en la vida real. Pronto quien hace las preguntas es Rogers pues está sinceramente interesado en la vida de su entrevistador.

Vogel, se nos revela, es un periodista cínico y desencantado a quien su editora (Christine Lahti) le asigna escribir un artículo sobre Fred Rogers. El hombre acepta a regañadientes, pues el tema no le atrae. Vogel tiene muchos problemas personales. Acaba de tener un hijo con su compañera Andrea (Susan Kelechi Watson) y se ve obligado a asistir a la tercera boda de su hermana Lorraine (Tammy Blanchard), donde teme se encontrará con su crápula padre Jerry (Chris Cooper). En efecto, Vogel se pelea con Jerry a puñetazos en pleno festejo.

ara bien o para mal, el programa infantil educativo de la televisión estadunidense Mr. Rogers’ Neighborhood nunca se exhibió en nuestro país. Al parecer, su conductor, Fred Rogers, era un genuino filántropo que amaba a la gente, cuya calidez se transmitía a los espectadores. El estreno en México de la película Un buen día en el vecindario, de Marielle Heller, opera, pues, en una especie de vacío cultural. No tenemos la connotación nostálgica, así como tampoco podemos juzgar si la recreación del programa y su conductor son verosímiles. (Tampoco he visto el documental Won’t You Be My Neighbor?, de Morgan Neville, hecho en torno a la personalidad de Mr. Rogers.)

La estrategia de la directora Heller –cuya anterior ¿Podrás perdonarme? (2018) mostraba más filo– es sumergirnos en ese mundo infantil del programa. Las transiciones se hacen con maquetas de la ciudad (Nueva York en 1998 todavía tenía las Torres Gemelas) y avioncitos de juguete. Mientras la pista sonora abunda en cancioncitas tiernas del propio Rogers (¡o de Cat Stevens!).

Aunque no se parece físicamente a Rogers, Hanks hace una interpretación al parecer exacta del personaje, adoptando una voz meliflua y una sonrisa permanente. A mí me sugiere más bien al más avieso de los asesinos en serie, pero por desgracia no es esa la intención. Toda la dulzura de Un buen día en el vecindario es susceptible de poner a un diabético en estado de coma.

(Esperemos que ningún cineasta mexicano se ponga imitativo e intente una fábula protagonizada por el Tío Gamboín.)

