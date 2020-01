Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 7 de enero de 2020, p. a10

César Córdova no es mayor de edad, pero ya ostenta la responsabilidad del repunte de la marcha mexicana del futuro. A los 17 años ganó el Campeonato Panamericano en Costa Rica y en diciembre pasado fue reconocido con el Premio Estatal al Deporte de la Ciudad de México. El momento que vive y la perspectiva de ser protagonista coincide con el interés de la Presidencia de la República de apoyar tres disciplinas con profundo arraigo popular en México: el beisbol, el boxeo y la marcha.

César no pudo participar en el programa impulsado desde Presidencia, debido a los calendarios que tiene ya definidos, pero considera que voltear a ver el futuro de la marcha mexicana, que en el pasado fue líder mundial, crea buenas expectativas para recuperar su esplendor.

No pude participar en el proyecto de gobierno porque mi calendario no coincidía con el de ellos , explica Córdova; por eso continuaré trabajando por mi cuenta con la Conade, porque había competencias en las que yo no encajaba, pero el hecho de que se voltee a ver la situación de la marcha nos beneficia a quienes nos dedicamos a este deporte .

Córdova ganó el campeonato en 10 mil metros, por delante de su compatriota Carlos Mercenario, en el Panamericano de San José, Costa Rica, su mayor triunfo hasta el momento que augura su preparación olímpica, no a Tokio 2020, sino en París 2024.