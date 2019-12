E

ntender y satisfacer las percepciones y necesidades del cliente, del usuario o del público, determina el éxito de una empresa. Si el nivel de servicio y productos proporcionados queda por debajo de las expectativas del cliente, su lealtad a la empresa o al producto empieza a desvanecerse, habida cuenta de que encuentra pocas o nulas satisfacciones a cambio de lo que paga o de lo prometido.

Traducido al negocio taurino, si una empresa, con todos los recursos financieros imaginables, se conforma con una asistencia semanal de poco más de 10 por ciento del aforo total de su plaza, una de dos: o no le importa hacer el ridículo como organización mediocre, o no le interesan las necesidades y esperanzas del público. En ambos casos carece de estándares profesionales para desempeñarse como empresa de servicio y su concepto de autorregulación queda por los suelos. Pero la convicción de una empresa comprometida con la calidad, nace en la cima o no nace.

Sin ninguna posibilidad de que sus intereses sean protegidos por una autoridad, una normativa o un organismo –la alcaldía Benito Juárez ha sido cómplice de las empresas por lo menos hace 25 años, el reglamento taurino es letra muerta y la Comisión Taurina de la Ciudad de México como órgano de consulta del gobierno, no ha servido para nada–, aficionados y público recurren a la única opción que le dejan estos elementos decorativos ante el abuso sistemático de los autorregulados: dejar de asistir a la Plaza México ante su pobre oferta de espectáculo.