Lunes 16 de diciembre de 2019, p. 5

Londres. Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, fue sincero al aceptar que sabe poco del futbol mexicano y que no conoce al club Monterrey, al cual enfrentará el miércoles en la semifinal del Mundial de Clubes de Qatar, aunque elogió al delantero tricolor Raúl Jiménez.

Honestamente, no sé mucho sobre el futbol mexicano; no hemos tenido la oportunidad de ver partidos, especialmente yo no la he tenido , dijo el estratega alemán al canal Fox Sports.

Para ser honesto aún no sé nada del Monterrey, tengo 52 años y seguramente lo olvidaré hasta que juguemos contra ellos. Así que lo necesito hacer así. Tenemos tiempo para prepararlo de buena manera y analizarlo con toda la información que tenemos, juntaremos todos esos datos y prepararemos el partido , señaló.

Hay un montón de jugadores provenientes de México, pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del futbol mexicano, ¡qué delantero! Realmente es bueno , indicó sobre el ariete tricolor que ha destacado en la liga de Inglaterra con el Wolverhampton.

A diferencia del entrenador, el defensa Fabinho Tavares dijo conocer al plantel de Rayados por la rivalidad que tiene con Tigres y el delantero de los felinos André-Pierre Gignac, a quien conoció cuando ambos jugaron en la liga francesa.