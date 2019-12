▲ Los participantes en el mural se basaron en legislación de derechos humanos. Foto cortesía de Raúl Sisniega

Sobre este fenómeno social, el artista consideró: Como sociedad sí veo que cada vez retrocedemos más en el aspecto de los derechos humanos. Pareciera que los gobiernos están haciendo políticas internas para ir quitándonos todas esas luchas que se ganaron a favor de los derechos humanos en el siglo XX y que en el XXI ya casi no vemos .

Aseguró que este tipo de festivales es una oportunidad, porque da la apertura de convivir con otros artistas y grandes instituciones internacionales, además de proyectar nuestro trabajo en distintas partes del mundo. En México existen este tipo de ocasiones, pero son muy escasas y carecen de garantías, como la seguridad .

Criticó que estos programas culturales tienen “la intención de abordar las problemáticas sociales, pero no creo que tengan impacto considerable respecto a los avances de los derechos humanos en un país que recientemente entró en una situación de inestabilidad.