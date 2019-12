Al término del encuentro, el Vasco descartó tener una varita mágica con el Leganés, y aseguró que sólo se enfocó en recuperar la confianza de los jugadores para que tuvieran una mejora futbolística.

“Cuando vamos en último lugar lejos de todo, se pierde confianza en ti mismo y dices ‘no valgo para esto’, el jugador empieza a dudar de sí mismo, pero es una actitud normal, la he vivido en otros equipos. Lo único que hice fue hacerles ver que pueden competir, no sé si ganar, pero sí competir, esa confianza es a lo que me refiero, no tengo varita mágica”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, resaltó que cuenta con unos jugadores sin complejos, seguros de sí mismos, no somos menos que nadie, competimos, ponemos la cara con el que nos toca en la semana .

Calificó de justo el empate en la fecha 17 de la Liga de España debido a que los dos clubes tuvieron ocasiones de gol, más allá de que el Alavés se haya adueñado del balón.

El resultado ha sido justo, la pelota la tuvieron más tiempo ellos, de las ocasiones claras tuvimos los dos equipos dos o tres; por esa parte, por las ocasiones generadas, el resultado fue justo , apuntó.

Finalmente, aseguró sentirse satisfecho con el desempeño de su equipo.