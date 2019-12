abía emoción en la plaza, la Guadalupana preside! Con su capote protege a las cuadrillas de los toros… los toros del empresario don Alberto Bailléres. Pero resultó que lo lidiado en una Plaza México llena en el tendido, no eran toros, sino diablos cojuelos –cojos–, ya sin lumbre. La puerta de toriles se había cambiado de la puerta del cielo cubierta de nubes a la puerta del infierno. Los diablillos llegaban en modernos avioncillos, saludaban, se caían y se escondían en los palcos, en el callejón, en los burladeros, o en el mismo ruedo, dejándose invadir por un sentimiento de asombro.

En su turno, ya en el ruedo, los toros de Begoña que regresaban a la México experimentaban, de súbito, el anhelo de reclinar sus cuernitos en el callejón sobre los capotes amarillos de la noche que los maquillaban, les daban su retoque, e inflaban con azufre para verse gordos y malosos. Luego, a jugar con la ferocidad de sus ajetreos ¿por qué no abandonarse a la voluptuosidad de no seguir hiriendo, de perdonar a los picadores que los volvían picadillo, salpicando de moronga a los carnales, cerrar los ojos y repeler las frialdades y horrores que a su alrededor se agitaban al clavar las banderillas negras? ¿Por qué no derramar las tinieblas anaranjadas sobre el ruedo en una efusión de bálsamos, dulcedumbre de sordina, tibieza de mano amante? El agrio rumor de lo heterogéneo, polémico, se hundía en una sola melodía mansa a tono con los diablillos cojuelos en festejo guadalupano de la familia torera.

En la pachanga celebrada en el Coso de Insurgentes no se le hizo justicia a Luis David, que regresó de España en torero. Después de esto, los diablillos cojuelos desaparecieron y no quisieron salir de regalo. A la fiesta brava se la llevaron al infierno y, de paso, al juez de plaza. ¡De no creerse!

¿El cielo y el infierno son una y la misma cosa?