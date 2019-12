En varias ocasiones en que Pedro Villegas ha subido a la tribuna han acudido trabajadores de la UAS para exigirle respeto a la autonomía de la institución.

Villegas Lobo atribuye la difusión del video a que ha acusado al ex rector de la UAS de utilizar sus influencias para mantener el registro del Partido Sinaloense, de su creación; sin embargo, no ha presentado pruebas.

Quiero decirle a Héctor Melesio Cuén que no le tengo miedo. Puede usar todas las herramientas que necesite; puede traer él aquí a porros con navajas a amenazarme, pero no le tengo miedo. Si me pasa algo lo hago responsable a él , advirtió Pedro Villegas en conferencia.

En la sesión legislativa del martes, luego de que empezó a circular el video, tuvo lugar un desencuentro en la tribuna por las acusaciones que hizo Villegas Lobo contra Angélica Díaz, quien acusó al legislador de violencia política en su contra.

La mesa directiva del Congreso de Sinaloa anunció que iniciará una investigación.