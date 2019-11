Balotelli no ha logrado repuntar en la cancha desde su regreso al Brescia, el equipo de su ciudad, y fue descartado para el partido del fin de semana tras una disputa con el técnico Fabio Grosso.

El Brescia más tarde trató de restarle importancia al comentario de Cellino al afirmar en un comunicado que se trató de una ocurrencia que fue claramente malentendida .

El club agregó que el directivo trataba de minimizar la excesiva cobertura de los medios protegiendo (a Balotelli) , en lo que pretendía ser una broma.

Al momento de salir de la reunión de la liga, Cellino añadió, ¿Quién me está llamando racista?... No tengo que ofrecer disculpas por algo en lo que no creo .

Balotelli ha sido víctima de racismo desde el inicio de su carrera en Italia, donde obtuvo notoriedad con el Inter, y también recibió coros racistas este mes durante un partido en casa del Hellas Verona.

El duelo en Verona fue suspendido durante varios minutos y Balotelli amenazó con abandonar la cancha.