Martes 26 de noviembre de 2019, p. a11

Pese a la eliminación en semifinales, Eva Espejo, entrenadora de las Tuzas del Pachuca y campeona en mayo de 2017, se ha consolidado como la estratega más consistente, señaló Armando Magaña, directivo de la Liga Mayor Femenil. Ahora pelean por el cetro Apertura 2019 equipos dirigidos por varones.

Las féminas en el timón siguen mostrando deficiencias y malos resultados. Ileana Dávila, de Pumas, estaría a punto de dejar el cargo, ya hasta se estaba despidiendo de las jugadoras , añade. En tanto, Fabiola Vargas, de las Centellas del Necaxa, no ha podido conducir bien a su plantel, como también ocurrió con Andrea Rodebaugh, quien fue cesada de Xolas y en su lugar llegó Carla Rossi.

“Vargas ha hecho un gran esfuerzo, pero como estratega no ha evolucionado. Considero que es porque casi ninguna fue jugadora profesional y con roce internacional, con excepción de Rodebaugh. No es condición sine qua non, pero haber jugado a buen nivel implica tener una gama de entrenadores de los cuales se pueden nutrir y definir un estilo propio ya como técnicos, y eso no lo tienen las entrenadoras mexicanas”, expuso Magaña.