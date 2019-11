Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de noviembre de 2019, p. 8

Las organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo no levantarán el plantón que mantienen afuera de la Cámara de Diputados, pues no sólo no ha habido respuesta positiva a su demanda de reasignar 30 mil millones de pesos al presupuesto del campo del próximo año, sino que además ayer los legisladores los dejaron plantados .

Ante la falta de acuerdos, desde ayer refuerzan el bloqueo con más contingentes de diversos estados, a fin de impedir que los diputados sesionaran hoy, día que habían fijado para reanudar la discusión del presupuesto de 2020; al final la cambiaron para el viernes.

Puden aguantar hasta Año Nuevo, o más

A diferencia de lo que ocurrió el fin de semana, que se vio poca gente en el bloqueo, ayer había una gran cantidad de casas de campaña y carpas, así como autobuses estacionados en las calles aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Entrevistado en el bloqueo, Marco Antonio Ortiz, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), señaló a La Jornada que dado que no se moverán de allí, tendrán que sacarlos por la fuerza, si es que quieren sesionar en la Cámara.