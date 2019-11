En entrevista, Vega González explicó que este contrato en particular se concretó entre marzo y abril de este año; sin embargo, sostuvo que no tenía conocimiento del sobreprecio de los productos, pues aunque fue nombrado encargado de despacho el 17 de julio pasado, en ese entonces tenía una limitante de atribuciones para revisar la legalidad de todas las contrataciones.

Hay que evaluar qué daña menos al Congreso; hay una irregularidad que existe aunque se cancele hoy, y la contraloría y la auditoría deben sancionar al funcionario que haya sido. Yo estoy dando cumplimiento a un contrato que se firmó, entonces, tengo que medir las consecuencias jurídicas de simplemente cancelarlo o saber que me queda noviembre y diciembre y no lo voy a prorrogar y que tengo que comprar de manera correcta .

Si soy responsable, que me sancionen

El oficial mayor dijo que todos los servidores públicos involucrados en los concursos de licitaciones deben ser investigados y sancionados conforme a la ley en caso de que hubiera irregularidades como el sobreprecio en los productos de cafetería.

Explicó que en este tipo de procesos también están presentes funcionarios adscritos a la Dirección General de Administración y la Dirección de Adquisiciones.

Yo asumí la titularidad con todas las atribuciones completas el 3 de septiembre; no me excuso, y creo que si hay responsabilidad de mi parte, debo ser sancionado. No me excluyo de todos los servidores públicos; pero yo no contraté, esa es la parte que sí quiero que quede claro porque yo no tuve absolutamente nada qué ver .

Destacó que una vez que concluyan las investigaciones y se demuestre que hay actos que pudieran ser consecutivos de un delito, presentará la denuncia contra el servidor que resulte involucrado.