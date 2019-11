Nápoles jugará su próximo partido ante el Milán, que tampoco atraviesa un buen momento, en tanto que en la Liga de Campeones, donde son segundos del Grupo E, verán actividad hasta el 27 de noviembre frente al Liverpool.

En Pachuca, el ex técnico del Milán, Arrigo Sacchi, comparó la difícil adaptación de Lozano con la que tuvieron Marco van Basten, Diego Maradona y Michel Platini, quienes también tuvieron dificultad para destacar en su primer año en el Calcio, tal y como le ocurre al Chucky.