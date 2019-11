E

norme sorpresa es el salto sónico que hace la exquisita cantautora estadunidense Angel Olsen en su quinto disco All Mirrors (2019). Si bien ya había encantado oídos desde que apareció en escena en 2010 con Strange Cacti, pero sobre todo con Half Way Home (2012) y el dulce Burn Your Fire for No Witness (2014), aquí alcanza un gran cenit en su carrera.

Comenzó su carrera pública haciendo coros al afamado cantante de folk y country Bonnie Prince Billy y desde que inició como solista, llamó la atención su afable combinación de raíz country en el canto, con pizcas de doo wop y soul a lo Motown de inicios de los 60, mas con efectos contemporáneos: ecos estilizados, sintes análogos, que por una temporada hizo acompañar por un trío de garage, de forma que su música sonaba como a baladas de Roy Orbison en femenino, pero con distorsiones grunge. Para 2016 dio el salto comercial con My Woman, menos explorador, más pop, el cual le dio mayor notoriedad masiva, a pesar de que el disco es menos propositivo que su trabajo previo. Mas, una vez alcanzado el renombre, con un hato de canciones depresivas llenas de lamentos, súplicas, arrepentimientos sentimentales y demás retruécanos de ansiedad emocional, con su dulcísima voz todavía más atormentada, al lado del productor John Congleton y los arreglos sinfónicos de Jherek Bischoff y Ben Babbitt, se aventó una joya que con orquesta de cuerdas de 14 integrantes ofrece un viaje introspectivo lleno de vértigo y desolación.

Con el mismo arrojo previo para combinar elementos clásicos con contemporáneos, las cuerdas desvaídas dan un marco altamente dramático, a veces caótico, a once canciones que en un mismo plano reúnen su viejo canto country con guitarras acústicas lloronas y sintetizadores ambientales. La sinceridad intimista de sus letras se mezclan al tiro con esta propuesta, entre folk psicodélico y pop sinfónico, que lejos de ser cursi, suena intrigante y amenazador. Qué fulgor más grande, el de este ambicioso espejo auditivo, que encumbra a Olsen, co-productora del álbum, en un escalón creativo más alto, dentro del panorama musical actual.

