e considera usualmente a Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, como el padre fundador de la economía conductista. En su libro Misbehaving: The making of behavioral economics (2015), no cita al verdadero padre de esta subdisciplina: Tibor Scitovsky (TS). En cambio, Richard Layard conocido autor en el campo de la felicidad o bienestar subjetivo, en Happiness: Lessons from a New Science (2005, 2011) dice:

“Si nuestras metas son muy bajas, nos aburrimos. Pero si son muy altas, nos frustramos. El secreto es tener metas exigentes, pero no demasiado exigentes. Metas inalcanzables son una causa conocida de la depresión, pero también lo es el aburrimiento. En los años 70 el economista Tibor Scitovsky escribió un libro llamado The Joyless Economy (La economía triste o sombría) en el cual trató de explicar por qué tanta gente era infeliz, aunque tuviera mucho dinero. Su explicación fue aburrimiento. Habían escogido confort en vez de estimulación. Habían fracasado en encontrar intereses activos en qué involucrarse fuera del trabajo… Tanto Keynes como Bertrand Russell consideraron que, una vez que la escasez hubiese sido superada, el aburrimiento sería el más grande peligro humano” (pp.73-74).

El libro de TS que cita Layard, publicado en 1976, con una segunda edición en 1992, por Oxford University Press, fue traducido (de la primera edición) al español por el Fondo de Cultura Económica, con el título Frustraciones de la riqueza. La satisfacción humana y la insatisfacción del consumidor (1986). TS fue profesor emérito de economía en la Universidad de Stanford. En 1996 la revista Critical Review dedicó un número completo al libro de TS, que cumplía 20 años; incluye textos de Amartya Sen, Albert O. Hirschman y del propio TS, además de otros autores menos conocidos. En el prefacio a la segunda edición, TS dice que su libro analizó la sicología de la motivación y satisfacción

“humana para explicar la paradoja de por qué treinta años de prosperidad ininterrumpida habían dejado a sus beneficiarios insatisfechos. Además, saber lo que nos motiva, cuáles son nuestras necesidades, y cuál necesidad insatisfecha explica la decepción incluso entre los opulentos, es necesario para entender plenamente por qué nuestra juventud y los desempleados pobres incurren tan fácilmente en las drogas, por qué aumenta la violencia, e incluso ayuda a explicar el deterioro del medio ambiente. La decepción a que me refiero es el aburrimiento: la necesidad de la gente de mantenerse ocupada y su fracaso en encontrar el estímulo adecuado para lograrlo”.

TS explica que el aburrimiento sólo afecta a quienes tienen más ocio (tiempo libre) que el que saben qué hacer en él. Es decir, el problema es el tiempo libre en el que no sabemos qué hacer. La civilización consiste, dice TS, en generar actividades estimulantes (distintas a la violencia y al trabajo extenuante), y desarrollar las habilidades para ejercer y disfrutar tales actividades en el tiempo libre. Pero hace notar que, desafortunadamente, las actividades benignas más estimulantes son usualmente las que requieren también las habilidades mayores y la perseverancia, mientras que las personas más ávidas de estímulos fuertes son, rara vez, las más capaces y dispuestas a adquirir las habilidades y la disciplina para su disfrute. En el mismo prefacio narra el argumento del libro que el gusto excesivo por el confort priva a la gente de algunos de los placeres de la vida, y dice: “añadiría ahora que también daña el medio ambiente. El confort parece ser la fuente de satisfacción humana más costosa en términos de recursos no renovables y degradación ecológica del planeta”. Los estadunidenses, dice, consumen más del doble de energía y generan más del doble de basura por persona que los suecos, noruegos y suizos que están tan bien como los estadunidenses, pero cuyos estilos de vida no ponen tanto énfasis en el confort.