El presidente del Senado, Jaime Quintana, no se quedó atrás: la reunión, dijo, no fue necesaria ni productiva , y agregó: hice un llamado al presidente de que tome un camino distinto. (Por ejemplo) el que está tomando el Congreso, que en los próximos días va a discutir proyectos de plebiscitos y los alcaldes van a iniciar procesos de consultas; el gobierno se está quedando atrás y eso es preocupante .

Al término de la reunión del Cosena, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, fue categórico: no se debió haber convocado. Voy a ser claro, no hay espacio para reactivar estados de excepción. Lo que corresponde es dar soluciones reales. Y en eso la nueva Constitución es clave. Prioridades: pensiones y salud con urgencia .

La decisión de Piñera ocurre tras los enfrentamientos entre estudiantes y encapuchados con la policía, con múltiples actos de vandalismo que destruyeron comercios y mobiliario público.

La agenda de seguridad incluye proyectos de ley antiencapuchados y antisaqueos, modernización de las policías y los sistemas de inteligencia, duplicar la vigilancia aérea y crear un equipo de investigación de saqueos, destrucción y vandalismo.

Polarizando al país

El sociólogo Axel Callís, analista de la Fundación Chile 21, consideró que la agenda es inútil en términos de efectividad inmediata, porque son iniciativas que deben pasar por el Congreso y no sirven para la contingencia.

En cuanto a la citación del Cosena, Callís dice que busca polarizar el escenario para atraer a sectores moderados con base en el miedo. “Trata de radicalizar el escenario buscando una mayor base de apoyo a la escasa que tiene, menos de 10 por ciento, lo cual es un problema de legitimidad muy fuerte. Es un mensaje al electorado que le va quedando, apenas 3 por ciento más duro que siente el miedo en sus barrios, los sectores más privilegiados. Esto puede polarizarse aún más, con una lógica tipo Pinochet de yo o el caos interno ; es probable que en los próximos días tengamos acontecimientos más radicalizados”, señala.

–¿Puede el empresariado, en la medida que la situación económica se deteriora, abandonar a Piñera?

–Lo que parecía un absurdo, considerando que tuvo 54.5 por ciento de votos hace menos de dos años, versus el actual 10 por ciento, la hipótesis de una salida anticipada y una crisis política mayor ya está en la mesa de los analistas y los empresarios, que necesitan retomar cierta normalidad y saben que deben pagar un precio”.

–Se escuchan voces que públicamente piden la renuncia de Piñera

–Aún tiene margen para completar su mandato, pero lo que hemos visto hoy en cuanto a polarizar a la población, es una opción desesperada. Deja a su gabinete dialogante fuera de contexto, con estas señales no se justifica el cambio de gabinete; ese gabinete dialogante debería renunciar.

–¿Qué impide a Piñera convocar a una asamblea constituyente?

–Él cree que puede alargar la crisis sin ceder, pero no va a llamar a una asamblea constituyente, tal vez sí a una reforma constitucional en el Congreso. La Carta Magna ahora no contempla el plebiscito, el camino es sinuoso y no veo en ningún escenario a Piñera llamando a una constituyente, a lo más, lo veo mandando un proyecto para generar un plebiscito ratificador.