Luego de conocer la noticia, figuras de Hollywood expresaron su opinión. No. Esto no debería ocurrir , fue el texto que compartió Elijah Wood, quien interpretó a Frodo en la trilogía de El señor de los anillos y ganó un premio del Sindicato de Actores.

Ese no es James Dean. Es su cara en una interpretación de captura de movimiento y un actor anónimo le da su voz. Me gustaría saber cómo van a ser los créditos. Cómo se pagará a los actores reales .

El canadiense Devon Sawa, quien se dio a conocer en los años 90, preguntó: ¿podrían dar este papel a un humano real?

A la intérprete Zelda Williams, hija de Robin Williams no le sorprendió la noticia. He hablado con amigos sobre esto durante años y nadie me creyó que la industria caería tan bajo una vez que la tecnología avanzara. Truco publicitario o no, esto es convertir en títeres a los muertos y sienta un precedente terrible para el futuro de la actuación .

De acuerdo con Ernst, el equipo de filmación decidió emplear el CGI para traer de vuelta a James Dean tras meses de investigación.