Sábado 2 de noviembre de 2019, p. a15

Un temperamento polémico acompañado de sanciones ha caracterizado al técnico Miguel Herrera, quien después de cumplir un castigo de tres partidos afirmó que ha aprendido a que debe estar concentrado en todo momento, aunque dejó claro que no va a cambiar su estilo porque ha sido un factor importante para ser exitoso.

Me dejó la enseñanza de que debo estar concentrado hasta llegar a mi casa. Claro, debo ser mejor persona por lo que pasó, pero en los partidos no voy a cambiar mi esencia, porque lo que he sido hasta ahora me tiene donde estoy, dirigiendo equipos importantes y a la selección , aseveró.

Herrera presume dos títulos con las Águilas, pero su trayectoria también se ha visto afectada por su impulsivo carácter que le han costado 40 expulsiones. Tan sólo en el presente torneo ha sido sancionado en dos ocasiones, la más reciente por llamar puto al árbitro Marco Antonio Ortiz tras perder ante La Máquina hace un mes, un arranque de enojo que le valió un castigo de tres encuentros.