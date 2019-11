“Realmente usaré todo el golpeo“, dijo Canelo. Que no olvide la gente que el trabajo al cuerpo es letal para todo boxeador. No he conocido a ninguno que no le duela el golpeo al cuerpo. Es fundamental .

Mañana voy a dar una gran pelea para todos ustedes , prometió el jalisciense tras la ceremonia de pesaje, que no fue muy concurrida. “Por eso me preparé lo mejor que pude, porque soy un profesional que viene a ganar. Verán al mejor boxeador que puedo ser en este momento“, anotó el púgil que tuvo que ascender dos categorías para enfrentar el reto.

En tanto, el apodado Crusher perdió sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la OMB en derrotas consecutivas ante Andre Ward en 2016 y 2017, pero recuperó el título mundial de los semipesados de la OMB con una victoria por decisión unánime sobre Eleider Alvarez en febrero. Kovalev defendió el cinturón una vez, con un nocaut técnico en el onceavo asalto sobre Anthony Yarde en agosto.

Canelo se mantiene favorito en las apuestas para ceñirse el cetro y destronar a Kovalev, a -380 puntos; es decir, que si se apuestan 380 dólares y gana el mexicano, el apostador recibirá 100 dólares de ganancia. En cambio, si apuestan por Kovalev y gana se llevarán 320 dólares

A Érik Terrible Morales no le cabe duda de que Canelo saldrá vencedor, aunque no está seguro si al vencer a Kovalev terminará con las críticas por no enfrentarse siempre a los rivales del nivel más alto y en sus mejores momentos. El ahora diputado valoró esta semana que es difícil definir lo que determina a un ídolo, si los números o la admiración de la afición. Comentó que al menos en su caso siempre buscó enfrentarse a los mejores y no a grandes nombres que ya no están en su mejor momento, como le ha ocurrido a Álvarez.

En el respaldo, Ryan García chocará con el filipino Romero Duno en la división de los pesos ligeros.

García tiene una marca de 18-0 con 15 nocauts, mientras el tagalo Duno lo hará con 21-1 y 16 fueras de combate. Además, en un combate explosivo, Marlen Esparza y Seniesa Estrada van a disputar el vacante fajín interino de peso Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

Berchelt expone cetro superpluma

Miguel Alacrán Berchelt, en tanto, tampoco tuvo problemas con la báscula para defender su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante el puertorriqueño Jason Sosa, en Carson, California.

El cancunense marcó 129.8 libras, dentro del límite, mientras Sosa estuvo todavía más abajo, con registro de 128.2, casi dos libras debajo de lo permitido.