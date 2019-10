Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 31 de octubre de 2019, p. 38

De 600 amparos interpuestos por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) contra la reforma laboral y 200 más contra el protocolo de validación de contratos colectivos, la autoridad judicial ha descartado 25, indicó Ángel Celorio Guevara, coordinador jurídico de la agrupación.

Recalcó que la CTM no busca conservar privilegios; estamos de acuerdo con la ley, y los privilegios son los que nos inventan. Lo que no queremos es que no se camine conforme a la ley, porque eso nos preocupa mucho en cuanto a las fuentes de trabajo . Citó como ejemplo que algunas empresas podrían dejar el país si al haber múltiples sindicatos se complica el entorno laboral, lo que ocasionaría el cierre de plazas.

Agregó que se oponen a 19 artículos de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos el que señala que la Secretaría del Trabajo puede aplicar un protocolo para legitimar contratos colectivos. Aunque dijo que coincide con esta medida, no avala que se apruebe de forma retroactiva, es decir, que tenga efecto en los documentos ya firmados, que tendrían que volver a legitimarse.