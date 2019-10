Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 15 de octubre de 2019, p. 29

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta el momento se ha investigado a un grupo de ex funcionarios de la anterior administración por el desvío de 150 millones de pesos, pero hay carpetas de investigación abiertas por muchos más recursos y por irregularidades relacionadas con el mal uso del servicio público.

En conferencia de prensa afirmó que debido a la confidencialidad que requieren los casos no se da mayor información, pero atajó que no es un tema político, sino del combate a la corrupción que están haciendo la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Contraloría General.

Con la detención del ex subsecretario de Finanzas Hedilberto Chávez Gerónimo por el desvío de 48 millones de pesos, a la fecha suman cuatro ex funcionarios en reclusión. A mediados de julio fueron aprehendidos Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales Palafox, ex director de Operación de Fondos y Valores, y Gabriel Rincón Hernández, director general de Administración Financiera.

Por otra parte, la mandataria advirtió a los servidores públicos de la ciudad que militan en Morena que no se permitirá que se haga uso de recursos públicos para la contienda interna que se lleva a cabo en dicha fuerza política, con el fin de renovar a su dirigencia.

