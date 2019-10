Por su parte, la SFP emitió un comunicado en el que subraya que la conferencia de la académica no implicará ningún cargo al erario, pues la conferencista aceptó dar la ponencia de forma gratuita , al tiempo que destacó la importancia del trabajo de la invitada en estudios sobre la corrupción.

Durante la presentación, Palifka resaltó que el SNA ha sido instalado de manera caprichosa , por lo que no ha podido dar los mejores resultados. No es que el sistema no sirva, sino que no lo han puesto en marcha de manera adecuada .