Jueves 10 de octubre de 2019

Guadalajara, Jal., Para celebrar su cumpleaños 55, Guillermo del Toro promovió y obtuvo de regalo extender una semana más la exhibición En casa con mis monstruos, con entrada gratuita para menores de 25 años, así como reducción a 45 pesos el boleto para mayores de esa edad.

La exposición, basada en la colección privada que mantiene en su Bleak House en California, ha tenido una afluencia masiva permanente, un total de 159 mil 91 personas hasta el 7 de octubre pasado, desde que fue abierta al público el primero de junio en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

El cineasta tapatío tuiteó: “En Toronto ya es Oct. 9. Cumplo 55 años. Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En casa con mis monstruos una semana más. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval (Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UdeG) el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años…”

El lapso a que hace referencia Del Toro será del 27 de octubre al 3 de noviembre y la exhibición consta de unas mil piezas, con una curaduría que incluye obras de artistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera, José Clemente Orozco o Guadalupe Posada, así como grabados del italiano Giovanni Piranesi, entre otros.

Fue traída a Guadalajara por Del Toro no sólo por ser su tierra natal, sino con la condición de que un día de la semana, los lunes, la entrada fuera gratuita y que lo que se recaude sea dividido en proyectos culturales mexicanos, entre ellos el Taller de Chucho (escuela internacional de cine de animación patrocinada por él y con sede en Zapopan).