“C

uando llega la hora del almuerzo, se abre la primera brecha grande entre los espectadores y los del cartel del día. Los primeros van en busca de platos regionales, mientras los demás apenas si consiguen comer algo.

“Los toreros no comen, en principio, por si les ocurre algo en la plaza, pero también se debe a que no sienten hambre antes de torear. Recuerdo que una mañana íbamos a Gómez Cardeña, el cortijo de Juan Belmonte. Juan venía en el coche y pasamos por Triana para recoger a un novillero que empezaba a ser torero. Al estar en el campo tentando unas becerras, Juan llamó al novillero para que toreara de muleta. El chico no hizo nada bueno y oí que Belmonte decía para sí:

“–Claro, ¿cómo iba a ser torero?’

“Curiosa, le pregunté por qué había decidido antes de verlo torear, que el chico no valía nada.

–Cuando lo fuimos a buscar –me contestó el sabio Terremoto– estaba comiéndose un gran sándwich. ¿Tú crees que alguien con alma de torero, sabiendo que iba a mi cortijo para torear podría sentir hambre?

“Confiada, pues, en estas palabras, afirmó que hambre no hay.

“El descanso es indispensable, y frente a la fuerza de voluntad del diestro, los músculos se abandonan. Éste espera ansiosamente el momento de levantarse y dar por terminado el difícil rato de estar sin distracciones.

“Llegada la hora de vestirse, los músculos reaccionan como resortes. Por mi parte, puedo decir que me sentía muy bien en aquellos momentos. Me agradaba la sensación del cuello de goma y del justo corte del pantalón de talle. Sobre todo, me sentía bien porque la idea de un toro de lidia, cuando estaba con faldas y tacones, resultaba espantosa. Conforme iba poniéndome los botos y abrochando las polainas, me sentía otra persona, era como si el toro tuviera que respetar mi torera indumentaria. Nunca bailé flamenco ni tengo la menor idea de cómo se cante, pero cuando estaba vestida, hasta me sentía capaz de hacerlo. Asunción me apretaba las correas de los zajones y al rato aparecían los banderilleros, muy tiesos en sus trajes de luces. Al verlos tenía una sensación de profundo compañerismo y sincera amistad, que jamás olvidaré. Esperábamos juntos la llamada del mozo de espadas.