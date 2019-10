U

n fuerte olor a desinfectante inunda la perrera municipal. Es muy pequeña y el techo bajo amplifica un ensordecedor coro de ladridos. Eréndira, la secretaria, hace anotaciones en una libreta de tamaño oficio y comenta: Pobres animales. Ustedes ¿qué culpa tienen?

En la puerta aparece Iván. Lleva casco, guantes y rodilleras de motociclista.

–Se me hizo tardísimo. ¿Empiezo o espero al doc?

–¡Qué bárbaro! Me lo preguntas como si no te importara la vida de estos animales.

–No son míos –replica Iván observando las jaulas donde los perros ladran, saltan y arañan con sus patas la tela metálica que los aísla. –¿Te digo una cosa? Me parece un desperdicio ponerlos a dormir. Por algunos, como aquel labrador, darían una muy buena feria... Ay, no me mires tan feo: era broma.

–Ya lo sé, pero de todos modos no me gustó lo que dijiste. –Va hacia el galerón donde están los perros enjaulados, enloquecidos a causa del hacinamiento y el encierro: –Si estuviera en mi mano les abriría la puerta para que se fueran a la calle.

–Tarde o temprano volverían a atraparlos.

–Pero no a todos. Los conozco bien: aparte de ser muy nobles, son muy listos. Estoy segura de que saben por qué los trajeron.

II

–¿Cuánto tiempo llevas en esto?

–Cuatro años y todavía me sigue doliendo el destino de los perros que son atrapados y los traen a estas instalaciones. Mi mamá dice que sufro mucho y que mejor busque otra chamba. No puedo: me gusta cuidar a los perros y tratarlos con cariño mientras les llega la hora. Hablo en serio: mi trabajo me encanta aunque la situación haya cambiado mucho.

–¿En qué sentido?

–Antes llegaban aquí personas con perritos extraviados. Buscándolos, sus dueños venían a preguntar por ellos y se los entregábamos con mucho gusto. Los que no eran reclamados por nadie, con el dolor de nuestro corazón, teníamos que ponerlos a dormir.

–La cosa sigue igual.

–No, perdóname. Llevas poco tiempo aquí pero te habrás dado cuenta de situaciones que antes no se daban: de un tiempo para acá, quienes traen a los perros para que los sacrifiquemos son sus mismos dueños. Odio que me pregunten si la inyección duele o si la muerte será rápida, pero lo que más me enfurece es que se pongan a llorar y a pedir perdón en el momento de la despedida. Si quieren tanto a sus mascotas, ¿por qué los traen a morir?, les pregunto.

–¿Qué te dicen?

–Me salen con que ya no tienen tiempo para sacarlos o que ya crecieron demasiado y no hay espacio para ellas en la casa. Muchos me confiesan que están en el desempleo y no pueden mantener a su perro.

–No sé qué ganas con meterte si sabes que no hay nada qué hacer... ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes?

–Recordé que hace como quince días, cuando estabas de vacaciones, vino un señor con su perrito Divino. Quería que lo pusiéramos a dormir porque agarró la mala costumbre de robarse la ropa interior de su esposa y desgarrarla. Eso, comprenderás, molestaba muchísimo a la señora.