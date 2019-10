Tiende a bajar, también de manera consistente, la edad mínima en que niños y adolescentes se inician en el consumo de drogas: mientras que hace un lustro era de 13 años, actualmente ha descendido a 12. Además, los estudios disponibles indican que los jóvenes ya iniciados no consumen una sola droga: a la mariguana (que por su costo y disponibilidad es la más accesible) no tardan en sumarle benzodiacepinas –distintos fármacos que trabajan sobre el sistema nervioso central– y posteriormente cristal , que se caracteriza por generar una rápida adicción.

Coinciden los estudiosos en señalar que el número de personas adictas en la capital estatal ronda los 120 mil, lo que habida cuenta del número de habitantes que tiene, representa ocho veces más que el promedio nacional. Y en cuanto al consumo de heroína, la proporción es de seis a uno.

No es éste el lugar para documentar de manera exhaustiva el hecho de que en Chihuahua las tasas de crecimiento en el consumo de estupefacientes supera con creces a las del resto de la República; tampoco se pretende discernir los orígenes del fenómeno (lo que exige un trabajo complejo y de largo alcance) y mucho menos estigmatizar una ciudad y una entidad donde más de 3 millones y medio de compatriotas viven y aportan esforzadamente al desarrollo propio y al del país.

Se trata de enfatizar el hecho de que las drogas no se producen ni se distribuyen mágicamente sin que las autoridades correspondientes estén enteradas de ambos procesos y en consecuencia no sean capaces de actuar. A este respecto, el gobierno chihuahuense no se ha distinguido por su diligencia para hacer frente al grave problema. De hecho, la administración encabezada por Javier Corral Jurado tiene una innegable deuda con su propia ciudadanía (incluidos, naturalmente, quienes no viven en las ciudades), consistente en ajustar los mecanismos para desalentar la producción y distribución de las drogas, así como su consumo, especialmente en el vulnerable sector que involucra a la niñez y a la juventud.