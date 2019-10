El museo no se cerró en partes, se hizo un sistema de sustitución de atmósfera para toda la obra que se detectó con mayor daño y no hemos acabado , comentó la directora del museo en entrevista colectiva.

Gómez Urquiza comentó que por la magnitud del problema se contrató a una empresa experta en plagas que, en colaboración con trabajadores y especialistas en arte, ha intentado exterminar la plaga mediante la técnica de sustitución de atmósfera, que consiste en crear espacios sin oxígeno e inyecta bióxido de carbono, que no daña la obra ni el medio ambiente; es como asfixiar a las termitas.

La funcionaria comentó que se debieron retirar ventanas y puertas de madera no históricas (de 1963 y 1964), y destacó que el objetivo es contener el avance de la plaga y evitar que afecte otras piezas.

Detalló que los exterminadores de termitas emplearon un radar capaz de detectar movimientos, humedad o calor adentro de la madera, y con esta técnica fueron revisadas 90 piezas, 35 de las cuales fueron sometidas al tratamiento de sustitución de atmósfera.

Mercedes Gómez comentó que falta por tratar unos 500 metros de viguería e ingresar al repositorio, bodega de obras que no están en exhibición pero deben ser tratadas.

Indicó que algunas salas fueron cerradas y una vez saneadas se reabrieron, como la Sala de Monjas Coronadas, donde se aprovechó para hacer limpieza y lavar vestimentas de exhibición.

Comentó que aun cuando se tiene avance, el trabajo será permanente y constante pues algunos trabajadores narraron que la plaga comenzó hace más de 15 años, pero se expandió ante la falta de atención.

Los retablos barrocos del templo de San Francisco Javier no están dañados, pero el problema podría estar en otros conjuntos de madera del museo, debido a que los insectos entran por detrás de los muebles de madera, por donde la pieza no tiene pintura ni hojas de oro laminado, y ello exige más trabajo para desmontar las piezas de gran valía histórica y plástica, y eso no es fácil.