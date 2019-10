Ernesto Márquez

Periódico La Jornada

Domingo 6 de octubre de 2019, p. 7

Este sábado 12 de octubre el Salón Los Ángeles se vestirá de lujo con la presencia de Francisco Céspedes, quien, acompañado por la Big Band de Irving Lara, y la cantante de jazz Elizabeth Meza, hará elegante homenaje musical a Benny Moré, el más grande trovador cubano, a 100 años de su natalicio.

Esta jubilosa celebración, que el intérprete de Vida loca ha preparado con especial afecto e interés, se da en el contexto de la celebración del 82 aniversario del Salón Los Ángeles, el icónico lugar de baile de la colonia Guerrero que ha visto transcurrir por sus duelas a más de cuatro generaciones de bailadores y en cuya tarima escénica cantó en múltiples ocasiones Benny Moré con la Orquesta de Arturo Núñez.

A punto de viajar a la ciudad de México para los ensayos preliminares, Pancho Céspedes nos dice que ha preparado un repertorio musical amplio y variado que va de los boleros poderosos que entonara Benny, a los sones y mambos que el bardo cubano popularizara en México y Cuba. Canciones como los inmortales boleros Oh vida, Hoy como ayer, No me vayas a olvidar, Fiebre de amor, Dolor y perdón, Cómo fue, La vida es un sueño… y las muy bailables Bonito y sabroso, Maracaibo Oriental, Yiriyiribón, Cienfuegos, Mata Siguaraya, Anabacoa y Vertiente Camagüey, entre otras.