Marlene Santos y Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2019, p. a15

Armando Archundia se alegró de que la Federación Mexicana de Futbol esté tomando al toro por los cuernos en su lucha contra el grito homofóbico y el racismo, después de que el lunes la comisión disciplinaria hizo un apercibimiento e impuso una multa al club San Luis, porque gente de su público emitió sonidos imitando a un mono para agredir a Miller Bolaños, jugador de Xolos.

En cuanto al persistente grito de ¡ehhh, puto! , el ex árbitro y abogado dijo que en México no sabemos respetar y cuando nos ponen alguna ley, enseguida la queremos brincar. Pero es hora de extinguir ese grito que ha llegado a otros países, como podemos escuchar por la televisión .

En esa tónica, el timonel de Pumas, Miguel González, Míchel, dijo que se topó con ese tipo de agresiones y ofensas en las ligas española, francesa, griega y mexicana. “En España ha pasado mucho y no creo que el futbol sea homofóbico o racista, esperemos que la gente tome conciencia; el futbol es una fiesta y aunque griten o insulten no sirve de nada.

“Lo sufrí en mi país, durante mucho tiempo era como algo divertido y gracioso gritarme maricón. A mí no me afectaba… Son personas que no tienen otra cosa que hacer, como las que se esconden en redes sociales para insultar, con esa arma en las manos creen que son conocidos… son sólo pendejos”, señaló.