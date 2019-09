Notimex

Periódico La Jornada

Domingo 29 de septiembre de 2019, p. 6

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el cantante José José sedujo con su estilo inconfundible a tres cantautores en español: Camilo Sesto, Juan Gabriel y José María Napoleón, de quienes interpretó Si me dejas ahora, Lo pasado, pasado y Lo que no fue no será, de manera respectiva.

En 1979, El Príncipe de la Canción lanzó al mercado el álbum Si me dejas ahora, del que, entre otros éxitos, se desprendió un corte promocional con el que Sesto y el mexicano hicieron su primera mancuerna musical de gran impacto.

Un año antes, el español había logrado importantes éxitos radiales y comerciales, entre ellos, Vivir así es morir de amor y El amor de mi vida; mientras, con su álbum Horas de amor, de 1979, colocó en la radio cortes como La culpa ha sido mía y Has nacido libre.

En gran medida, el impacto de Camilo Sesto como autor de Si me dejas ahora se vio reflejado en el disco Amaneciendo, de 1980, el que logró colocar en altos índices de popularidad.

La dupla José José y Camilo Sesto se repitió en 1980, cuando en el disco Amor amor, el primero incluyó Insaciable amante, escrita por el español.

Juan Gabriel, a su vez, entregó a José José el corte Lo pasado, pasado, que no sólo estuvo incluido en la placa discográfica lanzada en 1979, sino que dio nombre al álbum. Dicho tema se volvió un clásico en la carrera de El Príncipe de la Canción.