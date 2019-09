Manolo Marroquín recordó a La Jornada aquella anécdota de la forma en que surgió y cómo llegó a José Sosa la letra de su exitosa canción: Esos recorridos que uno hace en transporte dan mucho para la imaginación. Ya tenía pensada la tonadilla de una letra. Entonces estudiaba en la UNAM y se me ocurrió la historia de un hombre que se enamora de una joven; él no tiene recursos y apenas cuenta con lo elemental para subsistir .

No obstante, tras algunas semanas, Magallanes “me citó en un estudio de grabación. Prenden las luces y ahí estaba José José, (que) con su voz maravillosa cantaba: ‘Imagínate que un príncipe te trae lindas flores de color, te acaricia entre tus brazos y tú le das amor. Imagina que una góndola vaga al ritmo de la música, que nos lleva entre montañas y mares de ilusión”.

Esa canción, recordó, dio título al álbum, que tras cada promoción se afianzaba, a la vez que los comunicadores lo presentaban: “Y aquí el príncipe José José... ¡Ahora les presentamos a El Príncipe de la Canción!”

A partir de entonces se estrechó la amistad de Manolo Marroquín con el intérprete de Almohada, e “incluso llegué a cantar, es decir, ser telonero en algunas de sus presentaciones. Y en otras etapas lo invité a diversos eventos, a los cuales siempre llegaba muy amable y amistoso. Nunca falló a un compromiso acordado conmigo”.