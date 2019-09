Me está creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esto estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapias. Estoy entrando y saliendo del hospital.

Tengo grandes amigos y conozco personas maravillosas. No quisiera que se tomara a mal, pero José ha sido la persona más extraordinaria que he conocido; es un ser fantástico , dijo el compositor.

▲ A principios de los años 90, el cantante comenzó a sufrir estragos físicos y llegó a vivir con sólo un pulmón . Foto Notimex

Aquellos días también expresó: Estoy tranquilo. No es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida; son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta. Esta no será la excepción. Todo va a salir bien .

Su biografía refiere que el inicio de su carrera fue en 1963, como vocalista en un trío integrado por su primo Paco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez. Fue hijo de un hombre conflictivo y alcohólico, lo que también le marcó la vida. Su madre, Margarita Ortiz, siempre lo apoyó en su trayectoria.

En 1969 salió su primer álbum, Cuidado. Al año siguiente se convirtió en cantante de fama nacional tras el lanzamiento de su primer éxito, La Nave del Olvido, escrito por el fallecido Dino Ramos, el cual se convertiría en carta de presentación.

Con El triste ( No sé si vuelva a verte después/ No sé qué de mi vida será/Sin el lucero azul de tu ser/Que no me alumbra ya ) participó en el segundo Festival de la Canción Latina (el desaparecido OTI) el 25 de marzo de 1970, donde obtuvo el segundo lugar entre protestas del público, que exigía el primer sitio.

Durante toda la década de los 70, José José siguió colocándose en el gusto del público latinoamericano con canciones como Vive, El y Volcán. El rápido ascenso a la fama lo hicieron caer en el alcoholismo; gracias a sus amistades y su fe religiosa –refirió varias veces– superó ese trance.

Después de incursiones en el cine, matrimonios y separaciones, además de distanciarse de su disquera, lo contrata Ariola (Sony BMG), que comenzaba operaciones en México. Llegan Lo pasado, pasado y más tarde, Mi vida, con la asesoría del compositor Rafael Pérez Botija, quien se convierte en su amigo.

Fue a inicios de la década de los 90 que la voz de José José comenzó a sufrir estragos, debido a su incesante actividad y problemas físicos, además de una crisis respiratoria. Estos problemas afectaron al cantante, pues sólo tenía un pulmón.

No obstante, siguió grabando. Aparecieron así 40 y 20, Grandeza mexicana y Mujeriego, por las cuales obtuvo múltiples discos de oro y de platino. En 1995, José José se divorció nuevamente y cayó, otra vez, en el alcoholismo, hasta que contrae nupcias con la cubana Sara Salazar.

En 2001 graba por última vez en estudio la producción discográfica Tenampa, material producido por Juan Gabriel y sus problemas de voz ya eran evidentes.

Del cantante que hizo llorar a generaciones de enamorados con sus potentes interpretaciones por más de 50 años, se recuerda que vendió más de 120 millones de discos, cifra que lo colocó como uno de los latinoamericanos más exitosos de la historia.

Fue nominado a los premios Grammy en nueve ocasiones y sus interpretaciones eran escuchadas en muchos países de América Latina, además de ser conocido en otras latitudes, por lo que fue influencia a escala internacional.

Hasta el final de su controvertida vida, El Príncipe de la canción se llevó el cariño y los sentimientos de solidaridad de su público, así como de un país que lo vio caer y levantarse.