Todavía no estoy realmente convencido de Álvarez. Todavía no creo que sea un jugador que haga que el Ajax sea mejor en el mediocampo , declaró en una entrevista con la cadena Fox Sports de Holanda, donde trabaja como comentarista.

El volante mexicano Edson Álvarez, quien actualmente milita en el Ajax, volvió a ser criticado por el ex jugador holandés y entrenador de las divisiones inferiores de dicho equipo, Ronald de Boer, quien no quedó satisfecho con el gol que el ex americanista anotó en la reciente fecha de la Liga de Campeones de Europa ante el Lille.

Yo creo que él no tiene la calidad que necesitamos con la pelota, es un hombre que recupera pelotas pero no es muy creativo. Esa es mi primera opinión pero tenemos que darle tiempo y esperar , lanzó entonces de Boer.

Dicho comentario propició que Álvarez, quien admitió no conocer a de Boer, le respondiera que no debió referirse de esa manera a su estilo de juego, y al mismo tiempo lamentó que el ex futbolista blaugrana pusiera en duda su calidad como mediocampista.

La verdad no conozco al señor. No tengo el gusto de conocerlo, pero por algo lo ha de haber dicho. Yo estoy enfocado en lo que me diga mi cuerpo técnico. De ahí en fuera, yo creo que no tuvo que decir eso porque somos una familia y nos tenemos que cuidar entre nosotros , contestó el también seleccionado mexicano en Rusia 2018 tras la primera crítica de Ronald de Boer.

El futbolista de 21 años participó el pasado domingo en el clásico holandés entre el PSV Eindhoven y el Ajax, el cual terminó en empate 1-1 y donde tuvo una destacada actuación, luego de que a media semana debutó en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa con un gol frente al Lille.