Pero el solitario tanto de Hernández no bastó para el Sevilla, uno de los favoritos para levantar nuevamente el trofeo que ha ganado en cinco ocasiones, por lo que Munir El Haddadi, al minuto 78, y Oliver Torres, al 85, se encargaron de cerrar la goleada. El jalisciense salió de cambio al minuto 72 para ceder su lugar al argentino Éver Banega.

En su primer partido de titular en el cuadro andaluz, el atacante tapatío respondió al voto de confianza del técnico Julen Lopetegui y se encargó de abrir el cerrojo del equipo azerbaiyano, que trató de dar la sorpresa, pero el esfuerzo no le alcanzó para lograrlo.

La verdad es que fue un golazo, pero más allá de eso me quedo con la importancia, ya que en ese momento del encuentro no estábamos finos , comentó el tapatío al término del encuentro en Bakú.

Con esta cómoda victoria, la escuadra española se colocó como líder del Grupo A, en el que también salió victorioso el Dudelange por 4-3 sobre el Apoel Nicosia.

En Portugal, el tricolor Jesús Tecatito Corona contribuyó con una asistencia en el triunfo del Porto 2-1 sobre el Young Boys, en actividad del Grupo G.

El conjunto inglés Wolverhampton Wanderers, con el atacante mexicano Raúl Jiménez en el once inicial, sufrió un doloroso revés de local por 1-0 ante el Sporting Braga, de Portugal, en el sector K.

El ex jugador del América, quien ha tenido buenas actuaciones con los Wolves, falló en tres ocasiones.

El PSV Eindhoven, donde milita el mexicano Érick Gutiérrez, inició su andar en el certamen con triunfo de 3-2 sobre Sporting Lisboa. No obstante, el ex jugador del Pachuca no participó en este duelo de la llave D, pues se recupera tras una lesión en la mano derecha.

El vigente subcampeón Arsenal derrotó 3-0 al Eintracht Frankfurt en el duelo más esperado de la jornada y lidera el Grupo F junto al Standard de Lieja, que venció 2-0 al Guimaraes portugués.

El Manchester United, del sector L, se estrenó con victoria al superar 1-0 al Astana kazajo. La Roma goleó 4-0 al Basaksehir turco en el Grupo F.