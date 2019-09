Agencias

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. a15

Vigo. El defensa mexicano Néstor Araujo aseguró que los errores cometidos en el reciente partido amistoso de la selección nacional contra Argentina, los cuales le generaron diversas críticas, le ayudarán a crecer como futbolista y persona.

El pasado 10 de septiembre, Araujo, quien actualmente milita en el Celta de Vigo español, fue considerado dentro del plantel titular del Tri que perdió 4-0 ante la Albiceleste, y en el cuarto gol quedó marcado luego de regalar el balón al delantero argentino Lautaro Martínez.

La gente tiene derecho a opinar, hay que respetar lo que piensan. Por supuesto que contra Argentina no tuve un buen partido y hubo errores muy groseros de mi parte. Los fallos hacen mejor a un futbolista y a una persona. Estoy seguro que me van a ayudar a aprender , señaló ayer en conferencia de prensa.