Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 26

En la Ciudad de México no se advierte ningún foco rojo durante la celebración del Grito de Independencia y en la realización del desfile militar, dijo el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez, quien ratificó que no habrá filtros de revisión para los visitantes a la plancha del Zócalo capitalino, además de que no se aplicará la ley seca.

Mencionó que en el edificio de Gobierno de la Ciudad de México se instaló la base de mando Morelos en donde se concentra el personal de las secretarías de Gobernación, Marina, de la Defensa Nacional, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades locales que afinan los detalles para la logística y dar garantía a los eventos culturales y artísticos.

Al ser entrevistado después de la reunión del gabinete de seguridad, Orta reiteró que 5 mil uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participarán en el operativo y aunque no habrá puntos fijos de revisión tenemos cinco accesos principales ubicados en las calles 20 de Noviembre, 16 de Septiembre, Madero y Pino Suárez en donde se pondrá atención.

Se harán revisiones solamente en caso de que se advierta algún tipo de riesgo , e insistió en que habrá presencia policiaca en todas las calles cercanas al Zócalo capitalino.

La consigna de los agentes será proveer seguridad, en ningún momento es molestar ni generar ningún tipo de actuación que sea innecesario, considerando que no prevemos riesgos mayores para esto .

Operativo especial en Iztapalapa

Orta Martínez dijo que acordó con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, reforzar las acciones de vigilancia y seguridad con el envío de 48 patrullas y 96 efectivos policiacos extra para los sectores Oasis y Quetzal.