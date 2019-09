Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. 32

Aguascalientes, Ags., Francisco Chávez Rangel, quien fue director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en el gobierno del priísta Carlos Lozano de la Torre (2010-2016), negó haber pagado 7 millones de pesos al despacho del abogado Juan Collado por un trabajo que no se realizó.

Al comparecer este miércoles por más de tres horas en una audiencia inicial efectuada en el juzgado de control y oralidad en la sede del Poder Judicial, su abogado, Julio Serna, solicitó la duplicidad del término para presentar pruebas y el juez transfirió la audiencia para el martes 17 de septiembre a las nueve de la mañana.

La Fiscalía Estatal Anticorrupción busca que al ex funcionario se le vincule a proceso. Interrogado, dijo: Estoy sorprendido porque me acusan de haber contratado abogados externos teniendo un abogado ahí, y hoy el Instituto de Educación se hace representar por un abogado externo, es decir, me parece un tanto controversial .

–Cuál es tu relación con Juan Collado?

–No, no tengo ninguna. De hecho, no lo conozco. Se contrató en su momento... es decir, no hay ninguna situación indebida en la contratación.

–¿Qué hizo (Collado)?

–Ya se comprobará en el juicio.