Agencias

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2019, p. a14

Madrid. El volante mexicano Diego Lainez aseguró que peleará por un lugar su equipo del Real Betis, donde ha tenido poca participación en la temporada, al dejar claro que tiene como meta regresar a la selección Sub 22 para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

No bajaré los brazos y voy a hacer todo por tener minutos y jugar , afirmó al medio español Canal Sur Radio. Voy a trabajar para estar en los Juegos de Tokio , añadió.

Después de haber llegado al Real Betis en la temporada pasada con apenas 18 años de edad y sorprender al entonces técnico Quique Setién, ahora Lainez ha sido relegado a la banca y bajo el mando de Joan Francesc Ferrer apenas ha tenido 15 minutos en el terreno de juego.

El joven mediocampista, sostuvo que los elogios que recibió cuando llegó al Betis no le afectaron para tener excesos de confianza y consideró que la única forma de ganar oportunidades para jugar es trabajando.