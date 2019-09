Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 7 de septiembre de 2019, p. 6

Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2, llamó a los jóvenes que son beneficiados por la Fundación Telmex Telcel a trabajar en conjunto, pues los movimientos sociales son los que cambian al mundo, no los individuos por sí solos, les dijo.

En un giro inesperado, el músico, cuyo nombre real es Paul David Hewson, apareció la mañana del viernes en el escenario del Auditorio Nacional, donde se llevó a cabo México Siglo XXI, la actividad anual que reúne a los becarios de esa organización.

Bono mencionó que Irlanda pasó por un momento de violencia décadas atrás, cuando había enfrentamientos entre protestantes y católicos, situación que ha cambiado paulatinamente.

Indicó que en México también se da la violencia y que aunque parece difícil de resolver, pidió paciencia para que ésta aminore, y consideró que un solo individuo no puede cambiar la realidad. Son los movimiento sociales los que cambian el mundo, no los individuos. Por lo tanto nos convertimos en poderosos cuando trabajamos de manera conjunta, y somos todavía más poderosos cuando trabajamos con personas con las que no estamos de acuerdo , aseveró el artista y filántropo ante más de 10 mil jóvenes.

No se trata de que todos estén reunidos en un solo lugar y tampoco de que todos estén de acuerdo –dijo–, pues habrá diferencias en los puntos de vista, pero el trabajo en conjunto de la sociedad es parte de la solución. Agregó que México se dará cuenta de que a través del trabajo en conjunto ésta se logrará, por lo que deseó el bien al respecto.