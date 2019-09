Abril del Río

Para Xyomara Valdivia, medallista de plata en fisicoculturismo, deporte que por primer vez apareció en Juegos Panamericanos, en Lima 2019, es una presea de oro blanco la que llegó circunstancialmente, pues si bien ganar por el país en una competencia de ciclo olímpico es el sueño de todo atleta, estaba algo alejada de esa posibilidad a sus 43 años y en una modalidad que se compite poco en el mundo.

Me hubiera encantado que hubiera sido de oro, pero aun así es mi máximo trofeo; el mayor premio en mi carrera deportiva; es el mejor logro que he tenido, a pesar de que en la mayoría de mis competencias en mundiales siempre me ha ido muy bien. Siempre primeros lugares, pero esta competencia es la que más me ha marcado, porque es la primera de ciclo olímpico , asentó la atleta regiomontana.