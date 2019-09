“El equipo está en muy buenas manos con Billy y Peláez: ellos saben lo que hacen y lo realizan muy bien, simplemente se necesita un poquito de fortuna, porque el largo ayuno de títulos es un problema serio. No obstante, considero que la fórmula correcta es Billy-Peláez

Luego de los fuertes roces entre Peláez y el entrenador portugués Pedro Caixinha, que derivaron en la salida esta semana del europeo, y ante el creciente rumor de que Ricardo también está en la cuerda floja, Lapuente aseguró que el ex delantero es el directivo idóneo para acercar a La Máquina al anhelado título de Liga.

Más temprano que tarde la dupla que integran el director deportivo Ricardo Peláez y el presidente Guillermo Billy Álvarez Cuevas funcionará en Cruz Azul. Lo único que falta es calibrar, que por alguna razón no se ha conseguido, debe haber algo de fondo; ellos la van a encontrar y sólo hay que tener paciencia opinó el ex timonel Manuel Lapuente, quien también pasó por el banquillo de los cementeros.

Lapuente dirigió a Peláez en la selección nacional, en el Mundial de Francia 1998, y en la década gloriosa con el Necaxa; ahora hace votos para que su ex pupilo continúe en la directiva del equipo celeste que va a cumplir 22 años –44 torneos– sin alzar el cetro de Liga. En los años 1988-89 el timonel de la boina también transitó sin fortuna por el banquillo de los azules.

No sé cuál pueda ser la problemática en Cruz Azul, pero los motivos que nos afectaron para no tener éxito en aquel momento, hoy no son válidos porque han pasado muchos años y las circunstancias son otras, muy distintas , razonó.

Según trascendidos, Robin Álvarez, hijo de Billy, puja por la llegada al timón de Rubén Omar Romano, quien ya estuvo en la dirección técnica en 2005. Sin embargo, otra parte de la directiva desea el arribo de Antonio Mohamed, ambos argentinos. Peláez hace votos por Mohamed, con quien tuvo diferencias en el América; sin embargo, el Turco es el más abocado al codiciado cargo.