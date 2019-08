Siempre han participado con nosotros, es falso que las llevaran a votar. No hubo discusiones ni pleitos. Si hubiera habido alguna inconformidad o irregularidad, en ese momento habría intervenido la Comisión de Honestidad y Justicia .

▲ Mónica Fernández confía en rendir protesta el 31 de agosto. Foto Cristina Rodríguez

Entrevistada en la oficina que ocupó como vicepresidenta del Senado en los pasados 12 meses, Fernández Balboa reconoció estar mortificada por el diferendo entre Batres y Monreal. No me gusta que nos lastimemos, somos todos parte de un equipo, de un proyecto, pero por lo demás me siento muy reconfortada por las muestras de apoyo de mis compañeros .

–¿Ve un escenario en que el senador Batres decidiera dejar la bancada?

–Yo espero que esto no suceda. En este proyecto todos somos necesarios, todos somos importantes –respondió.

Dijo que tiene la intención de reunirse con él en los próximos días y reveló que incluso el pasado lunes en que se definió quién presidirá la mesa directiva el grupo acordó que se integraran a ese órgano de gobierno los senadores Marta Guerrero y Primo Dothé, pero a petición de Citlali Hernández se dejó sin ocupar la vicepresidencia.

Ella nos planteó no definir aún quién la ocuparía, para preguntar al compañero Martí Batres si él estaría de acuerdo en asumir esta vicepresidencia. Todo el grupo respondió que sí. Ya dependerá de la decisión que él tome .

Por otra parte, expuso que está preparada para el nuevo encargo, pues tiene la experiencia del último año en que enfrentó situaciones fuertes, como la discusión de la reforma educativa cuando ella conducía la mesa directiva.