El ex árbitro respondió en seguida al indicar que se desvinculaba del club por dignidad. ¿Cesado? El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética. Un genuino entrenador no vende al mejor postor su inversión de años de preparación y jamás permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea, te utilicen , publicó en redes sociales.

Más tarde detalló que tuvo diferencias con la directiva del equipo porque pretendían imponerle las alineaciones y que él sólo fuera la imagen del equipo, mientras José Luis Trejo dirigía al plantel tras bambalinas.

Cuando a mí me contratan dejo claro que no soy ningún títere. Si me estás dando el proyecto, yo lo adquiero, asumo responsabilidad y voy a por el ascenso, pero necesito que me den la oportunidad de dirigir bien el proyecto , dijo.