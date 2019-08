S

erá el próximo lunes cuando se escenifique lo que podría ser la última batalla de la guerra entre el Instituto Electoral de la ciudad y el Congreso local por la Ley de Participación Ciudadana, que lo que menos ha logrado es, precisamente, la participación de los habitantes de la ciudad.

Y no es nada nuevo, desde 1928 se ha intentado dar a la ciudadanía un instrumento de inclusión en las decisiones del poder, pero nunca, en ningún momento, pese a lo que se diga, se ha logrado consolidar la participación deseada y, debemos decirlo, no por falta de interés ciudadano, sino porque conceptualmente los partidos políticos, todos, la han instrumentado como una forma de dominación y no como el canal de inclusión ciudadana en las tareas de gobierno.

A la fecha, todo hace pensar que se requiere reinventar el instrumento con condiciones diferentes y valores más cercanos a las necesidades de una población que se niega a ser comparsa de los intereses corporativos de los partidos políticos a los que ha servido hasta ahora la ley recientemente modificada, y recusada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que impidió que las discusiones y la puesta en marcha de la ley se pospusiera.

Fue la queja de una vecina de la colonia Juárez ante esa instancia la que obligó a ese máximo tribunal a impedir que la ley se fuera hasta 2020, y por mandato del tribunal las elecciones del consejo ciudadano tendrán que hacerse este mismo año, pero sólo en la colonia Juárez, hasta ahora.

Decimos hasta ahora porque el Partido Acción Nacional, hoy día más débil que nunca y apenas patalea, ha tratado, por todos los medios, es decir, los que ya conocemos y que son propios de ellos, de convencer a algunos otros habitantes de algunas otras colonias de interponer recursos de amparo que se conjunten con la decisión del TEPJF.