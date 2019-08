P

ara un partido político que nació bajo asedio, sin un peso en caja y cuyo fundador y líder se precia de no tener tarjeta de crédito ni una cuenta bancaria, resulta una tentación que de pronto le pongan en bandeja de plata mil 654 millones de pesos. No se trata de dinero ilegal, es el presupuesto que está proyectando el Instituto Nacional Electoral para el año próximo. Ilegal no es, ¿pero es moralmente lícito? Por un lado, la economía está en franca desaceleración; por otro, el Coneval acaba de dar a conocer que la pobreza sigue extendiéndose, aumentó en el número de mexicanos que padecen esta situación de 49.5 a 52.4 millones entre 2008-2018. Aun cuando el Consejo General del INE, jugando el papel del diablo, le tirara el anzuelo a los dirigentes de Morena, la propuesta podría ser modificada en el Congreso, donde tiene mayoría. ¿Lo hará? El año próximo será el previo de la gran elección de medio sexenio, estarán en juego los gobiernos de Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Campeche, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California Sur y también la otra Baja California, si no prospera el gandallismo de Bonilla; Morena necesitará recursos si quiere extender sus dominios. Por otro lado, el PAN y el PRI no podrán quejarse. A pesar de que son la nueva chiquillería legislativa, los panistas recibirán una cifra cercana a mil millones de pesos, y lo que queda del PRI contará con 856 millones. Más un pilón –incluido a Morena– para el liderazgo político de las mujeres . En total, el instituto propone que se destinen 5 mil 239 millones a la partidocracia, y les dará oxígeno a los cadavéricos PRD, PT, Verde y MC.

Su verdad