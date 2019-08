Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de agosto de 2019, p. 8

Madrid. La tumba del que fuera líder de Joy Division, Ian Curtis, en el cementerio victoriano de Macclesfield (Cheshire, Inglaterra) fue destrozada al ser robada la parte superior de la lápida conmemorativa. Así lo muestran unas imágenes de Ian Seivwright publicadas en Joy Division Central, donde se remarca que también se hicieron intentos para eliminar la inscripción con el título de una de las canciones más duraderas de Curtis, Love Will Tear Us Apart.